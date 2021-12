Guedes: não estou vendendo sonhos, estou falando de fatos reais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta terça-feira, 7, que não está sendo otimista demais ao prever o crescimento da economia em 2022, enquanto boa parte do mercado já espera estagnação ou mesmo uma nova recessão no próximo ano.



"Não estou vendendo sonhos, estou falando de fatos reais. Será um ano difícil, porque estamos lutando contra a inflação. Com o Banco Central independente combatendo a inflação, o crescimento potencial será menor, mas haverá uma desaceleração apenas", reafirmou, em evento promovido pela Eurasia. "Sou muito cético sobre projeções que erraram ano após ano sobre o Brasil", acrescentou.



O ministro reconheceu que o ambiente político em 2022 será bastante conturbado devido à disputa eleitoral, mas disse estar confiante na continuidade de aprovação de reformas mesmo em meio ao embate das candidaturas. "Vai haver muito barulho político em 2022, com fake news de todos os lados. Mas tenho certeza que vamos privatizar os Correios e a Eletrobras em 2022 e inclusive aprovar mais reformas, mesmo em um ano eleitoral", completou.