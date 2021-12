Começa a reunião de Análise de Conjuntura do Copom

Começou às 14h36 (de Brasília) a reunião de Análise de Conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Participam do encontro desta semana o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os outros oito diretores da instituição.



Pela manhã, eles já participaram da reunião de Análise de Mercado. Na quarta-feira, 8, o colegiado volta a ter uma rodada de discussões para definir o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 7,75% ao ano.



No mercado, a expectativa é unânime de novo aumento de 1,50 ponto porcentual, para 9,25%, conforme sinalizado pelo Copom no último encontro, em outubro. Todas as 51 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast esperam manutenção no ritmo de alta dos juros básicos da economia.



Se confirmada, será a sétima elevação da taxa Selic neste ciclo de aperto monetário, que foi iniciado em março, e o nível mais alto desde setembro de 2017.



Em declarações recentes, os membros do Copom evitaram antecipar a decisão e também a mira principal da política monetária, que, até outubro, estava em 2022.



No último evento antes do período de silêncio, o diretor de Política Econômica, Fabio Kanczuk, disse que o BC tem "todas as possibilidades de combinação" para atuar em relação à política monetária. "O processo é o que importa no próximo Copom. Eu não sei o que vai acontecer", afirmou, em evento do JPMorgan na semana passada.