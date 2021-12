Comissão inicia reunião para votar projetos com créditos adicionais a Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso iniciou uma reunião deliberativa extraordinária para votar projetos de lei que abrem créditos adicionais no Orçamento de 2021. Na pauta, está um PLN que abre crédito especial de R$ 300 milhões no Orçamento deste ano para o vale-gás que bancará metade do preço do gás de cozinha a famílias de baixa renda por cinco anos.



Além disso, os parlamentares também analisarão, entre outros, um PLN que abre crédito especial no valor de R$ 2,8 bilhões para o custeio de cotas complementares a determinados públicos do Auxílio Emergencial e outro que abre crédito especial de R$ 1,1 bilhão para capitalização do Banco da Amazônia.