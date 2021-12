Brasil é hoje prisioneiro de uma 'armadilha de crescimento zero', diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes (foto: Flickr)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a avaliar nesta terça-feira (7/12) que o Brasil é prisioneiro de uma "armadilha de crescimento zero" por escolhas erradas de política econômica no passado e voltou a defender uma maior abertura da economia."Nosso esforço é de transformação do Estado brasileiro, baseado no compromisso com as futuras gerações e o controle dos desperdícios e excessos que fazem a matriz do custo Brasil. O Brasil foi desindustrializado ao longo das últimas décadas. É uma longa história de um modelo que deu errado e que foi aterrissando até parar", afirmou, em encontro de empresários com o presidente da República, Jair Bolsonaro, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).Guedes voltou a criticar o dirigismo estatal e argumentou que a China só começou a crescer quando "abandonou o socialismo e partiu para o capitalismo"."Começamos com uma agenda de reformas vencendo o ceticismo dos oposicionistas. Quem estagnou o Brasil foram os que previram o nosso fracasso e estão errando sucessivamente", completou o ministro da Economia.