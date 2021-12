Câmara de Varginha aprova projeto que congela o valor do IPTU até 2024

As tarifas foram mantidas no mesmo valor de 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. (foto: Youtube/Reprodução)

A Câmara Municipal de Varginha, no Sul de Minas, aprovou, nesta segunda-feira (6/12), o Projeto de Lei (PL) da prefeitura que congela os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 até 2024.

O PL foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal do município.

A nova emenda também pede a prorrogação para o ano de 2025, da elaboração da nova Planta Genérica de Valores (PGV), onde são estabelecidos os valores por metro quadrado de terrenos no município. Segundo o prefeito Vérdi Melo (Avante), a medida foi tomada por conta da pandemia causada pela COVID-19.

“Com a edição do Decreto Municipal nº 9.738/2020, que declarou o estado de emergência em saúde pública no âmbito do município, houve a necessidade de se restringir o funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais para conter a propagação do Coronavírus, o que, infelizmente, contribuiu para a redução do poder econômico do cidadão”, explica

Segundo Melo, os carnês serão enviados em fevereiro do próximo ano e, entre março e abril, haverá o período de parcelamento e pagamentos à vista, com desconto.