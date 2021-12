Gol: demanda total sobe 17,1% em novembro ante igual mês do ano passado

A Gol divulgou nesta segunda-feira, 6, dados operacionais referentes ao mês de novembro, quando a demanda total (RPK - passageiros-quilômetro transportados pagos) cresceu 17,1% ante igual mês do ano passado. A oferta (ASK - assentos-quilômetro oferecidos) teve alta de 20,4% e a taxa de ocupação caiu 2,3 pontos porcentuais para 82,1%.



No mercado doméstico, a oferta da Gol aumentou 17,6% em novembro ante novembro de 2020 e a demanda (RPK) cresceu 14,8%. A taxa de ocupação doméstica da companhia foi de 82,4%, recuo de 2 p.p. na mesma base de comparação. O volume de decolagens aumentou 27,4% e o total de assentos cresceu 25,3%.



O mês de novembro marcou a retomada da Gol em mercados internacionais. Nesse segmento a oferta foi de 61 milhões, a demanda da Gol foi 43 milhões e a taxa de ocupação foi 70,2%.