Está mais caro viver em Belo Horizonte; veja o que aumentou de preço

Gasolina foi um dos itens que mais apresentaram aumento em novembro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O custo de vida em Belo Horizonte teve aumento de 0,83% na quarta quadrissemana de novembro, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo índice de Preços ao Consumidor Restrito (IPCR). De acordo com a Fundação Iphead, a variação foi menor se comparada à terceira quadrissemana do próprio mês, que teve elevação de 1,01%.

Com base nos levantamentos, a Fundação Iphead apontou que o produto de maior contribuição para o aumento no custo de vida em novembro foi a gasolina, com alta de 6,56% no mês. Por sua vez, a refeição teve aumento de 88% no mês passado, beneficiado pelo aumento generalizado do preço da carne.

Cesta básica

Por outro lado, o custo da cesta básica apresentou queda de 0,58% em novembro, com o preço R$ 600,70 no mês. O custo equivale a 54,60% do salário mínimo.

Os principais responsáveis por essa queda foram o tomate (7,41%), chã de dentro (1,51%) e o feijão carioquinha (2,85%). Outros produtos em queda foram o açúcar cristal (1,97), arroz (0,49), leite pasteurizado (0,09),farinha de trigo (0,29) e óleo de soja (0,12).

Por outro lado, a banana caturra foi o que apresentou maior alta em relação ao mês passado – ficou 11,78% mais cara. O café moído teve subida de 5,60%, enquanto a batata inglesa ficou 1,19% mais cara. A manteiga (0,70%) e pão francês (0,18%) também apresentaram elevação de preço.