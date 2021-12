Guedes: O Estado que eu não gosto é o Estado que produz desigualdade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 2, nas suas considerações finais no 11º Seminário de Administração Pública e Economia do IDP, que o Estado que ele não gosta é "o Estado que dá dinheiro para os grandes empresários em vez de dar recursos para os mais frágeis".



Ao falar sobre seu entendimento sobre o Estado, ele argumentou que é o ente responsável por aparar as arestas deixadas, dos que ficam para trás, dos que não têm oportunidades e de uma sociedade mais saudável.



"O Estado que eu não gosto é o Estado que produz desigualdade quando dá subsídios para grandes empresários em vez de dar recursos justamente para os mais frágeis, quando garante privilégios para gente que já teve privilégios a vida inteira, em vez de garantir condições que reduzam essas desigualdades", disse Guedes.