Minas tem banco de emprego para mulher vítima de abuso

Projeto lançado ontem vai conectar empresas com elas, que sofreram violência, para reduzir dependência (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O projeto 'A Vez Delas', que cria um banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica, foi lançado ontem pelo governo de Minas. A iniciativa nasceu de um projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira (Rede). Para ela, o objetivo é impedir que a pressão financeira dos criminosos sobre as vítimas diminua, uma vez que esse tipo de crime, geralmente, acontece contra a mulher que depende economicamente do agressor.





“O projeto surgiu de uma escuta de diversos grupos femininos. Nesses encontros, em 2019, a gente identificou que a dependência financeira é um dos principais motivos que mantém as mulheres no ciclo de violência, falta de oportunidades”, diz a deputada. O governador Romeu Zema (Novo) esteve no evento, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).





Zema ressaltou que seu governo se preocupa com o social, apesar de ser taxado do contrário, conforme as palavras do próprio governador. “Esse programa visa a criação de caminhos para essa independência (financeira), que é fundamental para que as mulheres vítimas desse ato abominável possam ter oportunidades. Apesar de sermos considerado um governo que não prioriza o social, estamos sim fazendo passos grandes nessa área", afirmou o chefe do Executivo estadual.





Ele disse, ainda, que projetos como o banco de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica dependem de equilíbrio fiscal. “Você não consegue fazer o social sem ter o caixa equilibrado. Social rima com uma gestão responsável”, disse.





O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza, ressaltou que já houve um café da manhã com empresas para garantir o abastecimento do projeto com vagas de emprego. Entre as marcas parceiras estão Hermes Pardini, Multimarcas Consórcios, Drogaria Araújo, Una, Supermercados BH, O Boticário, Ortobom, Shopping Cidade etc. A expectativa é de criar um selo de reconhecimento para as empresas que aderirem ao banco de empregos.





“Esse é o momento de dar visibilidade a esse banco. A violência contra a mulher não é interrompida por dois fatores: o medo do agressor e a pressão econômica”, afirmou a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá e Mello.