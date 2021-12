Moraes vota para manter marco legal do saneamento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter o novo marco legal do saneamento. Em julgamento nesta quarta-feira, 1º de dezembro, pela Corte, a lei já tem os votos favoráveis de três ministros: além de Moraes, de Kassio Nunes Marques e do presidente do STF.



Na sua manifestação, Moraes afirmou que o modelo de política pública anterior ao novo marco não foi capaz de "alcançar resultados mínimos". "Resultados mínimos indispensáveis para a efetividade de direitos fundamentais da população brasileiro. Saneamento básico é um direito fundamental", afirmou o ministro.



Moraes também argumentou que a nova lei não apresenta incompatibilidade com os ideias de modicidade e universalização dos serviços, como alegaram os partidos e as empresas estatais de saneamento ao STF. "Na verdade, esses ideais são alguns dos aspectos que justificaram a construção de papel regulatório mais sólido da Agência Nacional de Águas", disse.



O ministro também corroborou com a regra do marco que exige a regularização dos contratos atuais como condição para que eles possam continuar a vigorar. "Não é possível que aceitemos que contratos que não estão produzindo o efeito correto se mantenham como estão", afirmou Moraes.