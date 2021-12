Comissão Europeia anuncia plano de investimento de 300 bilhões de euros

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira, 1º de dezembro, um plano de investimento de 300 bilhões de euros para impulsionar infraestruturas limpas de energia e transporte, além de fortalecer os sistemas de saúde, educação e investigação em todo o mundo. O esquema denominado Global Gateway pretende mobilizar investimentos entre 2021 e 2027.



A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, destacou que a estratégia é um modelo de como a Europa pode construir conexões mais resilientes com o mundo .



"Apoiaremos investimentos inteligentes em infraestruturas de qualidade, respeitando os mais elevados padrões sociais e ambientais, de acordo com os valores democráticos da UE e as normas e padrões internacionais", afirmou Ursula.



O Global Gateway reunirá a UE, os Estados-membros e as suas instituições financeiras e de desenvolvimento, incluindo o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), e procurará mobilizar o setor privado a fim de alavancar investimentos.