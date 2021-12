Bolsonaro envia ao Congresso PL para abrir R$ 1 bi em crédito em favor de ministérios

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei em que pede abertura de crédito especial de R$ 1 bilhão em favor dos ministérios da Economia, da Educação, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional.



O envio foi informado nesta terça-feira, 30, em nota pela secretaria-geral da Presidência da República. De acordo com o governo, o PL visa a concretização de projetos das pastas, não afeta a regra de ouro nem o novo regime fiscal e está compatível com a meta de resultado primário.