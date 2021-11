Necessidade de apoio por compra de ativos claramente diminuiu, diz Powell

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell afirmou que a necessidade de apoio à economia dos Estados Unidos por compra de ativos "claramente diminuiu". "A maior parte do propósito, que é apoiar a economia, já foi atingido", afirmou diante do Comitê Bancário no Senado daquele país.



Questionado sobre sistema bancário dos EUA, Powell o caracterizou como forte, ainda que haja alguns problemas nos mercados de capitais.



Quanto as ameaças à estabilidade do sistema, ele pontuou o desafio de lidar com o risco cibernético, pela dificuldade de quantificá-lo.