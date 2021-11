Powell fala em encerrar tapering das compras de títulos alguns meses antes

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell disse que "talvez seja adequado" encerrar o tapering, como é conhecido o processo de redução do volume de compra de títulos, alguns meses antes, frente à alta inflação americana.



Powell afirmou que o ritmo do tapering será debatido na próxima reunião monetária, em dezembro.



Em relação à variante Ômicron do coronavírus, o líder afirmou que é um risco que ainda não integra as projeções.



"Entre a próxima semana e 10 dias, saberemos mais sobre essa cepa. A partir disso, poderemos analisar seu impacto sobre a pandemia. É um risco, mas não está integrado em nossas projeções", afirmou Powell, em testemunho diante do Comitê Bancário do Senado.