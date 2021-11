Tema de energia é global e pode ser mais persistente, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a inflação global dos preços de energia pode ser mais persistente do que se esperava. Além do choque de preços observado neste ano, ele lembrou que a transição verde terá custos altos, em especial na mudança da matriz energética, o que pode criar pressões inflacionárias.



"Tem um problema de preço nessa transição para uma economia mais limpa", disse ele, durante o Encontro Anual de Dirigentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



Segundo Campos Neto, um dos maiores dilemas é a produção de insumos como as chamadas terras raras, metais necessários para carros elétricos e usinas que produzem energia limpa e renovável.



"Tem esse dilema entre querer atingir economia verde mais rápido e produção não tão verde de componentes", disse ele. "A gente precisa entender que a transição verde será muito mais complexa do que se imaginava", afirmou.



Nova variante da covid-19



O presidente do Banco Central afirmou que a emergência da nova variante Ômicron do coronavírus mostra que o problema da pandemia deve ser abordado de um ponto de vista global. "Não é por acaso que a gente vê alguns lugares onde a penetração da vacina é mais baixa servindo de indutores de novas variantes", disse.



Na sua fala, ele avaliou que o Brasil tem ido bem no seu programa de imunização contra a covid-19, considerando que a rejeição aos imunizantes no País é baixa.



Campos Neto destacou também que o surgimento de antivirais aumenta o arsenal disponível para combater a pandemia.