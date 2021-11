PIB da Turquia cresce 7,4% no 3º trimestre ante igual período de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 7,4% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com igual período de 2020, informou a Turkstat, agência oficial de estatísticas do país nesta terça-feira, 30. O resultado representa uma desaceleração em relação à alta anual de 21,7% nos três meses anteriores.



De acordo com o órgão, ante o segundo trimestre, a atividade econômica turca registrou expansão de 2,7% no intervalo de julho a setembro.