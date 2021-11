Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 7,5% em outubro ante setembro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 7,5% em outubro ante setembro, a 125,2 no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam avanço de 0,7%.



No entanto, em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas caíram 1,4%.



O indicador é um sinal antecipado das vendas de imóveis baseado em contratos assinados. A NAR relata que "o ganho notável em outubro garante que as vendas totais de casas existentes em 2021 excederão 6 milhões, o que deverá ser o melhor desempenho em 15 anos".