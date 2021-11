''Estamos perto de ver o topo da inflação'', diz presidente do BC

Campos Neto afirma que pode haver melhora no ano que vem (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (26) que o pico da inflação está próximo do fim, com melhora a partir do ano que vem.





"Está perto - olhando 12 meses - de ver o topo [da inflação], e a gente entende que, a partir do ano que vem, vai ver uma melhora", disse Campos Neto, ao participar de evento virtual com empresas do mercado imobiliário, promovido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).





Campos Neto afirmou que o BC imaginava, "em algum momento", que o auge da inflação seria em setembro, mas isso não ocorreu em função dos "choques de energia [que] vieram de forma consecutiva, surpreendendo a todos", e do aumento da gasolina subindo na bomba, puxado pelo etanol.

Projeção para o PIB

O presidente do BC também indicou que a instituição deve piorar sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) em 2022, mas não na magnitude apontada pelo mercado em suas últimas estimativas.





A última conta do BC, de alta de 2,1%, será provavelmente revista para baixo, disse, "mas não tão baixo" como a mediana em expectativas de agentes do mercado.





No último boletim Focus, a perspectiva do mercado era de crescimento de apenas 0,7% para a economia brasileira em 2022.





*Com informações da Agência Reuters