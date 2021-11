ANA reduz vazão em Furnas

Expectativa é de que nos próximos meses o lago atinja a cota mínima de 762 metros acima do nível do mar, para alívio de que depende dele (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 14/7/16)





A Agência Nacional de Água (ANA) aprovou na terça-feira uma resolução que reduz em 100 metros cúbicos a vazão na hidrelétrica de Furnas. A medida é tida como uma das opções para recuperar o Lago de Furnas ao fazer com que atinja a cota mínima de 762 metros acima do nível do mar. A resolução passa a vigorar quando for publicada no “Diário Oficial da União (DOU)”. Ela será válida de 1º de dezembro de 2021 a 30 de abril de 2022. “Estamos nos sentindo aliviados”, celebrou o presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), Djalma Carvalho, prefeito de Cristais, cidade do Sul de Minas Gerais.





“Estamos restringindo a vazão para manter no lago a água que chega. Não conseguimos controlar o que chega, mas conseguimos controlar o que sai”, afirma Vitor Saback, diretor da ANA, que espera que a decisão melhore a situação desse reservatório. A vazão em Furnas passará a ser de 300 m³/s com a decisão. A reunião da ANA de terça-feira tratou ainda da redução da vazão da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, entre as cidades de Ibiraci e Delfinópolis, também do Sul do estado mineiro.





A decisão de reduzir a vazão desses reservatórios veio depois do início das chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, mais afetadas pela seca. A decisão chega ainda uma semana depois de o Operador Nacional do Sistema (ONS) adotar postura mais seletiva no acionamento das usinas termoelétricas, com custo mais alto de operação e que durante meses funcionaram com o máximo da potência do sistema elétrico nacional para evitar racionamento de energia ou apações no horário de maior consumo.





A informação foi divulgada pelo diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Chichi, que admitiu que apesar das chuvas pelo menos até abril o brasileiro ainda receberá a conta pressionada pela tarifa de escassez hídrica, por causa do período de estiagem, de abril a outubro, mais seco do que o previsto, o que obrigou o acionamento de usinas com custo muito mais alto de operação.





As chuvas vieram antes do esperado, disse Ciocchi, que projetava um fim de ano como o de 2020, quando elas só chegaram em dezembro e foram insuficientes para recuperar os reservatórios das hidrelétricas. Este ano, chegaram dois meses antes, para alívio do Sistema Interligado Nacional (SIN), operado pelo ONS. “Com essa chegada (das chuvas) antes, e com todo o preparo para uma situação mais extrema, a chuva foi muito bem-vinda, e hoje a gente pode dizer com tranquilidade que, do ponto de vista de escassez hídrica, a gente não tem mais nenhuma indicação de problema, nem de energia nem de ponta, está equacionado”, disse na semana passada.





Situação adversa





Ele ressaltou que o operador se preparava para uma situação mais adversa, e que, apesar de não se falar em racionamento, antes do início das chuvas já havia alertas de que poderiam ocorrer problemas no horário de ponta (meio da tarde). "Todas as ações que a gente vem tomando desde outubro do ano passado fazem com que essa chuva agora seja muito bem-vinda, porque agora a gente pode armazenar (água nos reservatórios), pode ser um pouco mais seletivo nos despachos, não precisa levar os reservatórios a um nível de estressamento agudo, como a gente ia ter que fazer", explicou.





O ONS ordena a entrada de unidades geradoras de energia por ordem de mérito, ou seja, primeiro são liberadas as mais baratas, até chegar às mais caras. As termoelétricas, principalmente as movidas a combustível fóssil, são as que custam mais ao sistema, enquanto as hidrelétricas e outras fontes renováveis, como solar e eólica, têm menor custo.





Elevar o nível de armazenagem de água nos reservatórios das hidrelétricas agora é obrigatório, lembrou Ciocchi, referindo-se à emenda incluída na lei que aprovou a privatização da Eletrobras, e que deu quatro anos para a recuperação dessas usinas. Segundo Ciocchi, esse é um processo que não se faz em um ano, mas avaliou que em três anos os reservatórios já estarão em bons níveis. (Com agências)