Patos de Minas fará leilão com mais de 100 itens, incluindo veículos

Entre os lotes colocados no certame estão compressores, balança industrial, extintores de incêndio, autoclaves, bebedouros, máquinas de costura, berços em madeira e tubulares, fogões industriais, cadeiras odontológicas, aparelhos de ar-condicionado, geladeira para vacinas e outros.

As vistorias vão até o dia 2 de dezembro, véspera do leilão. Elas ocorrem de segunda a sexta-feira, entre 8h e 11h e das 13h às 18h. Os itens também estão disponíveis para visualização na internet , onde já podem receber lances on-line.

O evento ocorrerá a partir das 9h na sede do Sintrasp, na Rua Franklin Honório do Couto, 86, Bairro Nova Floresta. Haverá realização simultânea, on-line e presencial.

A participação no leilão é aberta a pessoas jurídicas e físicas maiores de idade “Os interessados devem observar as condições para participação on-line e presencial. Os detalhes estão descritos no edital. É muito válido ler o documento na íntegra e com atenção, pois traz informações importantes”, explica a secretária de Administração, Ana Paula Vasconcelos.

Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados até 1º de dezembro por meio dos telefones (31) 9 9728-3092 / (34) 3822-9840 / (34) 3823-1617 ou pelos e-mails: wsleiloes@yahoo.com, compras@patosdeminas.mg.gov.br e comprasiprem@patosdeminas.mg.gov.br.