Vale-gás atenderá mais de 4 mil famílias carentes em Passos

Famílias carentes de Passos devem receber vale-gás em dezembro (foto: Guia do Turismo Brasil/Divulgação)

O Projeto de Lei que promete fornecer vale-gás para famílias carentes de Passos, no Sudoeste de Minas, deve ser sancionado nesta terça-feira (23/11). A medida foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal da cidade e faz parte do Plano de Recuperação Econômica.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Passos, Alex Bueno (PSD), o projeto prevê o pagamento de R$ 130 a 4.727 famílias carentes da cidade a partir de dezembro deste ano.

“O auxilio faz parte do Plano de Recuperação Econômica elaborado pelo Executivo e o Legislativo. Uma das etapas é o vale-gás para as famílias carentes da cidade cadastradas no Bolsa Família. Depois de sancionada, o dinheiro vai ser depositado na conta dos beneficiados pela Caixa Econômica Federal”, diz Alex.

Em Passos, o preço médio do botijão de gás gira em torno dos R$ 115. Segundo uma distribuidora da cidade, só este ano, o gás sofreu aumento nove vezes e o valor total dos reajustes foi de R$ 55.

“O pessoal tem reclamado, mas é o repasse das distribuidoras, isso tem sido anunciado pela Petrobrás e os próprios revendedores também passam dificuldades pelo valor elevado do combustível”, explica Theo, gerente da EloGás.

O Projeto de Lei foi encaminhado para a prefeitura e deve ser aprovado ainda nesta terça-feira (23/11).



“Ontem, nós tivemos a aprovação de um desses pacotes do Passos Pra Frente sobre o vale-gás. Eu recebi com muita satisfação e entusiasmo, uma vez que é um momento que a gente estará contribuindo com a nossa população. Sabemos das dificuldades que nosso povo tem enfrentado. E esse auxílio veio em uma hora muito boa. Até mesmo pelas festividades do fim de ano e começo do ano que vem. Serão mais de quatro mil famílias beneficiadas. Então, esse projeto voltando da Câmara, já vou sancionar pra gente correr com as demandas burocráticas internas do município para que esse dinheiro chegue, de fato, no bolso dos passenses. Estou muito feliz e otimista”, afirma Diego Oliveira (PSL), prefeito de Passos.