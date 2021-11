Comer fora em BH custa R$ 692 no mês

Se o preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados já está alto, para almoçar fora de casa o consumidor também precisa preparar o bolso. Um levantamento de preços em restaurantes e self-services de Belo Horizonte, realizado pelo site de pesquisa Mercado Mineiro entre os dias 17 a 19 de novembro de 2021, aponta que, em média, o trabalhador desembolsaria R$ 692,02 por mês para pagar a refeição (com refrigerante) em 22 dias de serviço no mês.





O que mais impressionou no estudo foram os aumentos no preço médio dos últimos 11 meses. O custo dos restaurantes está cada vez maior, impulsionado pelos aumentos da carne, óleo de soja, arroz, feijão, verduras, legumes, energia elétrica e ainda o período parado em função da pandemia do coronavírus.





O valor do prato feito subiu de R$ 20,70 para R$ 22,00, um aumento de 6,30%. O valor do marmitex grande subiu de R$ 18,22 para R$ 20,01, um aumento de 9,81%. O marmitex pequeno subiu de R$ 14,24 para R$ 15,08, um aumento de 5,9%. O valor do quilo do self-service subiu 8,39%, onde o preço médio, que era de R$ 48,65, passou para R$ 52,73. Segundo Feliciano Abreu, coordenador do Mercado Mineiro, se fosse levando em conta o tempo que os restaurantes ficaram fechados o aumento poderia ter sido ainda maior. (NW)