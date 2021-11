Consumidor tem que estar atento contra os golpes

A Black Friday já é nesta sexta-feira, e a expectativa é que o consumidor priorize as compras feitas pela internet. Por isso, o Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) formulou uma série de dicas para evitar cair em golpes, frequentes no comércio online. Apesar de a Black Friday ter como principal característica a promoção coletiva, o consumidor brasileiro deve ser cada vez mais crítico em relação a esses descontos. Quando a oferta é boa demais, pode ser que tenha algo de errado. Assim, o Procon alerta para os falsos anúncios de produtos em promoção, que aparecem principalmente nas redes sociais.





“Com relação a isso, a dica de ouro é: se o preço estiver muito abaixo da média praticada pelo mercado, tenha cautela e procure confirmar com calma se a oferta é real”, informa o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. O Procon Assembleia preparou para ajudar o consumidor a evitar dores de cabeça em suas compras de Black Friday





Não faça compras por impulso





É comum que a Black Friday desperte o interesse em produtos que o consumidor não procuraria se não estivesse na promoção. O Procon indica uma análise do seu orçamento, e que reflita se você realmente precisa daquilo. “Avalie se essa compra não vai desequilibrar suas contas. Em outras palavras: evite endividar-se. Faça um planejamento econômico”, ressalta o coordenador do Procon Assembleia.





Pesquise e fique atento

Até a sexta-feira, pesquise a evolução do preço do produto que pretende adquirir, além das condições de pagamento disponíveis. No dia da promoção, confira se o produto faz parte da Black Friday e compare seu preço com os que você havia pesquisado. Uma dica que pode ajudar a fazer essa monitoração é utilizar sites de comparação de preços. “Caso você não possa fazer a sua própria pesquisa, vale a pena consultar esses sites para conferir se o produto que você deseja está mesmo em promoção”, diz texto do Procon.





Confira se o produto está disponível

Outro motivo para ficar atento antes de adquirir um produto é conferir se ele existe de fato no estoque da loja. Segundo o Procon, há registros de casos em que o consumidor comprou um artigo pelo preço promocional mas a loja não entregou alegando falta de estoque. O Procon alerta: "Se isso acontecer, o consumidor tem três opções: exigir o cumprimento forçado da oferta, aceitar um outro produto pelo mesmo preço pago ou ainda receber de volta o dinheiro que pagou”.





Cuidado com sites falsos e preços muito baratos

Sites falsos são praticamente idênticos aos originais. Portanto, suspeite de ofertas muito tentadoras. Além disso, suspeite dos anúncios recebidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. De acordo com o Procon, fraudadores utilizam esses aplicativos para promover seus golpes, oferecendo produtos com grandes descontos mas que, na verdade, jamais serão entregues depois de efetuado o pagamento. Outra coisa para ficar ligado é: não se impressione com os cronômetros enormes em contagem regressiva informando que a promoção está acabando. “Isso é apenas uma pressão para que você compre logo, sem pensar muito”.





Não clique em qualquer link

Evite acessar sites que são enviados por e-mail ou SMS. Se quiser entrar no site de alguma empresa, digite o endereço eletrônico dela no navegador de seu computador. Não entre pelo link fornecido. Se o site oferece como opções de pagamento apenas o Pix, o boleto bancário e a transferência bancária, desconfie. Prefira negociar com lojas virtuais que aceitam pagamento com cartão de crédito ou de débito.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes