Praça da Estação, em BH, recebe 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome

Mineiros poderão negociar dívidas em feirão (foto: Reprodução)



Renegociar dívidas antigas e que se tornaram verdadeiros empecilhos pode ser o primeiro passo para que os consumidores tenham tranquilidade antes das festas de fim de ano. Nesse sentido, a 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que ocorrerá em Belo Horizonte e outras cinco capitais do Brasil, é a oportunidade ideal para que todos zerem os débitos e voltem a comprar mercadorias e roupas.

As tendas físicas ficarão à disposição dos belo-horizontinos na Praça da Estação a partir desta terça-feira (22/11) até sábado (27/11), com atendimento de 8h às 20h. No espaço, o público poderá fazer a consulta com base no CPF e realizar renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a até 99%. A renegociação pode ser feita somente pela pessoa portadora do documento com foto e da dívida.

Será possível negociar dívidas com cartão de crédito, lojas e concessionárias de água e luz, por exemplo. Na edição do ano passado, foram feitos aproximadamente seis milhões de acordos.

Segundo dados do Serasa de outubro, são quase 6 milhões de mineiros que enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos. A Região Sudeste conta com mais de 28,5 milhões de pessoas inadimplentes.

De acordo com Nathalia Dirani, gerente de Marketing do Serasa, o evento é uma chance aguardada pelos brasileiros durante o ano todo. A tendência é que a edição atual seja a maior da história.

“As tendas físicas em seis regiões possibilitam que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação e que possamos assim democratizar as condições do feirão para pessoas que encontram dificuldades para fechar o acordo de forma digital ou que preferem renegociar presencialmente. Escolhemos cada local pensando em fazer ainda mais parte desse momento na vida dos brasileiros, permitindo diversas formas de recomeço, de acordo com a realidade de cada um”, afirma Nathalia.

'Auxílio dívida'

Além das milhões de dívidas disponíveis para negociação, os consumidores poderão baixar o app da Serasa e aproveitar o grande diferencial da 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome: o “auxílio dívida”, que pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$200, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até dia 30/11.

Além do atendimento nas tendas físicas, o Feirão Serasa Limpa Nome se estende até 5 de dezembro nos canais digitais oficiais da companhia e em mais de 7 mil agências parceiras dos Correios (uma taxa de R$3,60 é cobrada para a consulta.