Biden deve fazer em dezembro outras três indicações para cúpula do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta segunda-feira que pretende fazer três novas indicações para a cúpula do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no começo de dezembro. Além de dois cargos de diretor, o chefe da Casa Branca precisa preencher o posto de vice-presidente para Supervisão Bancária.



Ele também anunciou nesta segunda-feira a recondução de Jerome Powell para um segundo mandato no comando da instituição e a nomeação da economista Lael Brainard para a vice-presidência da autoridade monetária.



"O presidente pretende fazer essas nomeações a partir do início de dezembro e está empenhado em melhorar a diversidade na composição do Conselho", diz um comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Casa Branca.



Além do posto voltado para a supervisão financeira, um dos cargos que ficará vago é o de Brainard, que vai substituir Richard Clarida como vice-presidente. Atualmente, ela é diretora da instituição.



O outro cargo na cúpula do Fed está vago desde que a nomeação da economista Judy Shelton, indicada pelo ex-presidente Donald Trump, não passou no Senado, em 2020.