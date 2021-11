PIB do Peru cresce 11,4% no 3º trimestre de 2021 ante igual período de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru cresceu 11,4% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano anterior, informou o banco central do país.



Ante julho e setembro de 2019, o avanço foi de 1,6%, de acordo com a instituição. No acumulado dos 12 meses anteriores, a economia do país avançou 11,9%, diz o comunicado.



Segundo a autoridade monetária, a atividade econômica foi impulsionada pela flexibilização das medidas sanitárias para conter o coronavírus, o que abriu espaço para recuperação do consumo e do investimentos.