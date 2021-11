Onyx Lorenzoni é nomeado e volta ao cargo de ministro do Trabalho

O deputado Onyx Lorenzoni foi nomeado nesta segunda-feira para retornar ao cargo de ministro do Trabalho e Previdência. O decreto de nomeação está publicado no Diário Oficial da União deste dia 22 de novembro.



Onyx havia sido exonerado temporariamente do cargo no dia 11 de novembro para voltar ao Congresso Nacional e apresentar emendas individuais como deputado federal ao Orçamento de 2022.



Na ocasião, a assessoria do ministro informou que ele deveria retornar ao cargo em até dez dias.