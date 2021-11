Psaki: Biden está comprometido com aprovação de pacote econômico no Senado

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, repercutiu a aprovação do pacote de investimentos conhecido como Build Back Better pela Câmara dos Representantes americana nesta sexta-feira, 19. Em entrevista coletiva, a porta-voz disse que o presidente Joe Biden está comprometido em assegurar que a pauta receba o aval do Senado o mais rápido possível.



Psaki comentou ainda que o pacote reduzirá o déficit fiscal no longo prazo e que economistas mostraram que a legislação não impulsionará as pressões inflacionárias. Ela explicou que representantes do governo estão em contato direto com o senador democrata Joe Manchin, que tem demonstrado resistência quanto ao novo pacote.



A secretária também afirmou que o governo americano ofereceu investimentos a farmacêuticas para aumento da produção de vacinas em 1 bilhão de doses.



A porta-voz também disse que os EUA seguem em contato com outros países para articular medidas que assegurem o suprimento de petróleo, com objetivo de conter os preços. De acordo com ela, o país quer que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) alcance a demanda atual pela commodity por meio de uma "oferta adequada".