Psaki: Expectativa é por anúncio sobre presidência do Fed na próxima semana

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, foi questionada sobre a decisão do presidente americano, Joe Biden, para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). Segundo ela, a expectativa é de que "haja mais para reportar no início da próxima semana", o que sugere que o anúncio acontecerá na semana que vem.



Na última terça-feira, Biden havia ditado que uma decisão final aconteceria em "cerca de quatro dias". O democrata decidirá se mantém Jerome Powell no cargo do presidente do Fed ou se escolhe um nome mais alinhado à ala progressista de seu partido. Atualmente diretora da autoridade monetária, Lael Brainard emergiu como favorita para potencialmente substituir Powell.