Câmara dos EUA deve aprovar pacote de Biden nesta sexta-feira

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve aprovar nesta sexta-feira o pacote de gastos em educação, saúde e contra mudanças climáticas do presidente Joe Biden. A situação deve usar sua maioria estreita na Casa para avalizar uma peça central da agenda econômica do líder, após meses de negociações.



Os democratas pensavam em passar a lei na noite da quinta-feira, mas um discurso de horas do líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, fez com que a votação fosse adiada para 8 horas (hora local, ou 10 horas de Brasília) da manhã desta sexta-feira.



Os republicanos estão unidos contra a legislação, que para eles trará mais inflação e desacelerará o crescimento.