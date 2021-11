Gasolina acima de R$ 7 em BH

Na Avenida Getúlio Vargas, no Funcionários, o preço de R$ 7,095 praticamente o mesmo valor na BR-356, no Belveder, onde é cobrado R$ 7,098 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Se no início de novembro a gasolina acima dos R$ 7 era encontrada apenas em alguns postos da Grande BH, agora o preço não é mais exceção. O Estado de Minas esteve em pontos de abastecimento em Belo Horizonte e também levantou os valores do etanol. Com uma sequência de seis altas, o brasileiro já precisa gastar 22% do salário mínimo para conseguir encher um tanque de 35 litros de gasolina.





Em Belo Horizonte, em 1° de novembro, o EM registrou alguns postos que passaram a marca dos R$ 7 pela primeira vez. Agora, encontrar o litro de combustível abaixo desse valor é um desafio para o consumidor. No posto Pica-Pau na Avenida Mário Werneck, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, a gasolina comum chega a R$ 7,095 enquanto o álcool sai por R$ 5,695 o litro. O mesmo valor do litro da gasolina e do etanol foi observado no posto São José, bandeira Ipiranga, na Avenida Getúlio Vargas, Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira.





No posto Ponte Nova, bandeira Shell, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a gasolina é vendida por R$ 7,298 e o etanol, R$ 5,698. No posto Grajaú, bandeira Ipiranga, na mesma avenida, a gasolina comum foi encontrada por R$ 7,099 e o etanol, R$ 5,699. Já postos no Sion e Belvedere, Região Centro-Sul de BH, estão na mesma faixa de preços. Posto Ponteiro, bandeira Ale, na BR-356, a gasolina comum foi encontrada por R$ 7,098 e o álcool por R$ 5,698.





Estado





Nas demais regiões de Minas, o valor já está encostando nos R$ 8. O Estado de Minas fez levantamento com base nas pesquisas semanais divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que publica os preços de todos os combustíveis e do gás de cozinha. A conclusão é que encontrar gasolina a menos de R$ 7 em algumas cidades de Minas Gerais está se tornando algo raro. Paracatu, no Noroeste, ficou em primeiro lugar na comparação dos preços e a gasolina é encontrada a R$ 7,639. Por outro lado, a gasolina mais barata foi encontrada em Barbacena, no Campo das Vertentes, a R$ 6,739.





Etanol

E não é apenas a gasolina que está cara. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 21 estados e no Distrito Federal na semana de 7 a 13 de novembro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em outros 4 Estados, os preços recuaram, enquanto no Amapá não houve levantamento. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 1,89% na semana em relação à anterior, de R$ 5,294 para R$ 5,394 o litro.





A alta nos preços da gasolina e a baixa oferta de etanol causada pela quebra de safra da cana-de-açúcar no Brasil impulsionam os preços do biocombustível. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 5,256 o litro, alta de 2,12% ante a semana anterior.





O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 4,499 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 5,021, foi registrado na Paraíba – não há, portanto, Estados com o biocombustível a menos de R$ 5/litro. O preço máximo, de R$ 7,899 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 6,943.





Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 12,96%. O estado com maior alta no período foi Mato Grosso, onde o litro subiu 18,03% no mês. Na apuração semanal, a maior alta de preço foi observada em Roraima, com avanço de 5,27%, para R$ 6,095 o litro.