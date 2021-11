ANP fará acordo com INPE para monitorar setor de petróleo, gás e biocombustíveis

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai fechar um acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), para monitorar o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. A assinatura de um protocolo de intenções foi aprovada nesta quinta-feira, 18, pela diretoria da Agência.



Em nota, a ANP diz que entre os principais objetivos está o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da capacidade para a aquisição de dados dos satélites para apoiar o monitoramento de atividades da indústria em tempo próximo ao real.



Além disso, a ANP explica que a ideia é fazer também a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de dados georreferenciados para fins científicos e de monitoramento ambiental marinho; e o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos visando à redução na emissão de gases do efeito estufa nas atividades da indústria.



"O objetivo é fomentar mecanismos de interação, por meio de uma cooperação formal entre as partes, relacionada aos aspectos de ciências espaciais e atmosféricas, engenharia espacial, meteorologia, observação da terra por imagens de satélite e mudanças climáticas", diz.



Segundo a Agência, o Protocolo de Intenções é mais um passo para estreitar a colaboração entre os órgãos e dar cumprimento às ações prioritárias definidas no Mapa Estratégico da ANP, permitindo fomentar atividades mais seguras e sustentáveis no setor.