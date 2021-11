PIB dos países da OCDE avança 0,9% no 3º trimestre e retoma nivel pré-pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) dos integrantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) teve crescimento de 0,9% no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior, informou a entidade nesta quinta-feira. A OCDE nota que com isso foi retomado o nível pré-pandemia, mas também aponta que houve desaceleração ante o segundo trimestre, quando o crescimento ante os primeiros três meses do ano havia sido de 1,7% (dado revisado nesta quinta-feira, de 1,6% antes informado).



Em comunicado, a OCDE informa que o PIB de seus países cresceu 0,5% entre o quarto trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2021, segundo estimativas preliminares. O resultado foi puxado pelo desempenho de Estados Unidos, Coreia do Sul, Israel e alguns países europeus.



Nas sete maiores economias (G7), o crescimento do PIB coincidiu com a tendência da OCDE, diz a entidade, desacelerando a 0,9% no terceiro trimestre ante o anterior, de 1,7% no segundo.



Todos os integrantes do G7 tiveram crescimento no terceiro trimestre deste ano, exceto o Japão. Os EUA já superaram o nível pré-pandemia da covid-19 em 1,4% no terceiro trimestre de 2021, nota ela.



Os países que tiveram crescimento maior no terceiro trimestre ante o segundo, na OCDE, foram França (3,0%) e Itália (2,6%).



Na Alemanha, houve avanço de 1,8% e no Reino Unido, de 1,3%.



Nos EUA, a alta foi de 0,5%, após crescimento de 1,6% no segundo trimestre frente ao primeiro.



Já o Japão teve contração de 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo, após crescer 0,4% no anterior.



Na zona do euro, o avanço do PIB no terceiro trimestre foi de 2,2%, após alta de 2,1% no segundo trimestre frente ao primeiro.