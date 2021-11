PIB da Rússia cresce 4,3% no 3º trimestre, na comparação anual, mostra preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia aumentou 4,3% no terceiro trimestre deste ano, em relação a igual período de 2020, de acordo com leitura preliminar do indicador publicada nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas do país, a Rosstat.



O resultado preliminar sinaliza que o ritmo de crescimento está desacelerando, depois de ter crescido 10,5% no segundo trimestre, na mesma base de comparação.