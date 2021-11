Bombeiros embargam o Festival da Jabuticaba

Maria da Glória mostra os produtos feitos com a fruta que seriam apresentados no evento, barrado ontem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O tradicional Festival da Jabuticaba, que ocorre anualmente em Sabará, na Grande BH, foi embargado pelo Corpo de Bombeiros ontem. De acordo com a instituição, o chamado Projeto de Evento Temporário (PET), obrigatório para a realização da festividade, não foi encontrado. Com a ausência do PET, os bombeiros classificaram o evento como “risco alto” e decidiram embargar a realização do festival, que começaria ontem e iria até o dia 21, sendo realizados nos dois próximos fins de semana e no feriado de Proclamação da República, celebrado na segunda-feira. O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Sabará, responsável pela realização do evento, e até o fechamento desta edição não teve retorno.





Por causa da pandemia da COVID-19, em 2020, o Festival da Jabuticaba foi realizado de forma virtual. Já neste ano, que marca a 35ª realização do evento, o público recebeu a informação de que poderia comparecer presencialmente, desde que retirasse os ingressos pela internet. A procura foi grande e as entradas estavam esgotadas.





A programação estava marcada para ocorrer no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino, localizado no Centro da cidade. Mesmo com algumas restrições, o retorno das atividades presenciais foi comemorado por moradores, produtores e turistas em Sabará. Nas redes sociais, visitantes lamentaram a decisão de embargo do festival.





Em Sabará, a jabuticaba é chamada de 'ouro negro' e é considerada patrimônio imaterial do município. Este é o evento mais aguardado do ano pelos produtores de derivados da fruta, rede hoteleira e restaurantes do município. Segundo dados da secretaria municipal de Turismo, em anos anteriores à pandemia, o evento gerava renda estimada em mais de R$ 5 milhões. Eram quatro dias de festival, realizado no Centro Histórico, com apresentações culturais para cerca de 130 mil pessoas que circulam no período.





Expectativa





Na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o quintal fornece a matéria-prima, a experiência cria as receitas e o amor pela atividade dá o tom do sucesso. Assim nascem e crescem os produtos à base de jabuticaba feitos por Maria da Glória Ferreira, de 63 anos, moradora da comunidade de Pompéu, a 5 quilômetros do Centro de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “O terreno centenário é herança de família, então ‘cultivo’ o maior carinho. Cerca de 80% das frutas são daqui mesmo”, diz, com satisfação, ela uma das participantes do festival que teria início ontem.





Na manhã chuvosa de ontem – antes da decisão dos Bombeiros – Maria da Glória estava “embalada... e embalando” potes de geleia, garrafas vinhos, licores, cachaça e frascos dos molhos especiais comercializados com o nome Delícias da Pretinha, apelido das frutas donas de uma legião de apreciadores. “Comecei a produção há quase três décadas e tenho a parceria do meu irmão Heraldo Silva Ferreira para inventar as receitas”, afirmou Maria da Glória, também à frente da marca Delícias da Tia Maria, com oferta de doces variados e geleias de frutas.





No festival promovido pela Prefeitura de Sabará, Secretaria Municipal de Cultura, a previsão é de 26 produtores e atrações culturais para moradores e visitantes, “festins” e as cozinhas Show e Solidária. O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Sabará, responsável pela realização do evento, e até o fechamento desta edição não teve retorno. (Com informações de Jéssica Alves, especial para o EM)