Carnes em promoção em BH

No Ao Gosto, cortes nobres e exóticos serão oferecidos com valor até 50% abaixo dos praticado, mas há opção para iguarias mais populares (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para garantir o churrasco do fim de semana. Os açougues de Belo Horizonte já anunciam promoções para o megaevento, oficialmente marcado para 26 de novembro, última sexta-feira do mês. Os descontos prometidos chegam a até 70% em carnes variadas: da picanha, estrela das grelhas brasileiras, ao nobre bife de Wagyu. As ofertas incluem até mesmo proteínas exóticas, como o javali.





Os comerciantes estimam que, neste ano, os abatimentos serão maiores na comparação com o ano passado, favorecidos pela queda de 0,31% no preço da comodity registrada em outubro pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, o histórico de 16 meses de aumentos consecutivos deve manter os preços em patamares similares ou superiores aos de 2020.





A carne vermelha é a grande protagonista dos folhetos e anúncios deste ano. No açougue Gomes e Silva, situado no Bairro São Paulo, Região Nordeste da capital, o proprietário Francisco de Assis diz que ao menos quatro cortes bovinos entrarão em oferta.





O quilo de acém com osso será vendido com 46% de desconto, de R$ 29,99 por R$ 15,99. Já a picanha paraguaia, de R$ 69,99 passará para R$ 59,99 (-14,2%). O bife de chorizo baixará de R$ 59,99 para R$ 49,99. Na capa de filé angus, a queda prevista é de 12% - R$ 39,99 para R$ 35. A picanha de cordeiro também vai ficar mais barata: de R$ 69,99 por R$ 65.





“Por enquanto, planejei promoções com a mercadoria que tenho no estoque. Na semana da Black Friday, pretendo comprar mais produtos e acredito que será possível oferecer descontos maiores. A carne vem baixando de preço, o que melhora a margem de negociação com fornecedores”, pondera Francisco.





No Ao Gosto, tradicional frigorífico de BH, situado no Bairro Floresta, as ofertas serão focadas nas carnes nobres, com destaque para os cortes de Wagyu, raça japonesa de gado – a mais valorizada do mercado. O pacote com 500 gramas do peito do animal será vendido por R$ 39,90, redução de 50%. O tomahawk wagyu (junção da costela bovina com o bife ancho) sairá a R$ 89,90 o quilo, 70% de abatimento. O Wagyu shoulder, também conhecido como raquete, será oferecida a R$ 79,90 o pacote com 500g, ou seja, 30% mais barato.





O estabelecimento também vai disponibilizar carnes exóticas, como o pernil de javali. De R$ 89,90, o produto passará a custar R$ 59,90 o quilo (-33%). O quilo da rã terá 30% de desconto – de R$ 69,90 sairá por R$ 48,90. Por fim, a coxinha de pato temperada com laranja deve baixar de R$ 29,90 para R$ 23,90 o quilo (-20%). “O cenário econômico ainda é muito difícil, mas acreditamos que a Black Friday deste ano será bem melhor que a do ano passado. Com a flexibilização da cidade, o dinheiro certamente vai circular mais”, projeta Rafael Veloso, gerente do Ao Gosto.





Desafios





Em meio à disparada da inflação, que em 12 meses chega a 10,67%, a Black Friday (última sexta-feira de novembro) terá dois grandes desafios este ano. O primeiro é mostrar ao consumidor que os preços serão menores do que os de um passado recente. O outro é fazer a oferta caber no bolso do brasileiro, cuja renda está corroída. “O consumidor perdeu a referência de comparação de preços por causa da inflação elevada”, diz o diretor de Varejo da consultoria GFK, Fernando Baialuna. A Black Friday supera o Natal na comercialização de eletroeletrônicos desde 2014 e já responde por um quinto dos negócios anuais desses itens, em valor. Este ano será mais desafiador. Por causa da pressão de custos em razão da escassez de matérias-primas e alta do câmbio, desde o início da pandemia houve um reajuste médio de 30% nos preços dos eletroeletrônicos ao consumidor. “O produto que custava R$ 100 dois anos atrás agora sai por R$ 130 e, com o desconto da Black Friday, vai para R$ 110”, compara. Isso quer dizer que, mesmo com o desconto, em muitos casos, o preço será superior ao pré-pandemia.