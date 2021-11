Biden diz esperar, com pacote, aliviar pressões inflacionárias nos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu sua equipe nesta sexta-feira para discutir a implementação do pacote trilionário de infraestrutura. Em comunicado publicado pela Casa Branca, o líder americano diz que "vamos aliviar - e sim, eu digo aliviar, abaixar - as pressões inflacionárias em nossa economia".



Biden afirmou que irá comunicar na próxima semana quem estará à frente da implementação do pacote.



Na reunião, estiveram presentes diversos secretários, como Antony Blinken, do Estado, Janet Yellen, do Tesouro, e Lloyd Austin, da Defesa.