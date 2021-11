Vendas dos supermercados paulistas tiveram em setembro queda anualizada de 8,25%

As vendas dos supermercados no Estado de São Paulo tiveram redução de 8,25% nos 12 meses encerrados em setembro, segundo o Índice de Vendas dos Supermercados (IVS), apurado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas). O número já é dessazonalizado e também é descontada a inflação do período pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS). No período, houve alta de 12,99% nos preços do setor. Se a inflação não fosse descontada do faturamento, haveria alta em relação ao mesmo período de um ano atrás. Os dados foram adiantados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Carlos Correa, superintendente da Apas, disse que, devido à alta inflacionária, o setor observa uma busca do consumidor por preços mais baixos, o que privilegia o formato de atacarejos - que não entram na conta do índice de vendas da instituição. Ainda assim, a Apas observa que o comércio de vizinhança têm mostrado números mais fortes.



No início do ano, as previsões de crescimento para o setor eram de 3%, já no segundo trimestre, foram revistas para 1,5%. A atual projeção de alta anual é de 1,25%. No entanto, nas próximas semanas, deve haver nova revisão. Para estimar crescimento nos próximos meses a associação conta com o Auxílio Brasil e o 13º salário, que podem impulsionar as vendas de fim de ano nos supermercados do Estado.



Só o Auxílio Brasil deve injetar R$ 1,7 bilhão na economia paulista. "Isso é o valor referente às parcelas do auxílio que já estão garantidas para esse ano. Esperamos que o novo auxílio dê certo, respeitando o teto de gastos. Mas, para o próximo ano, a inflação também deve vir para o controle", afirma Correa.



De janeiro a setembro, o faturamento real do setor supermercadista registrou queda de 10,11% na comparação com o mesmo período do ano passado. A comparação entre setembro de 2020 com setembro de 2021, por sua vez, aponta uma diminuição no faturamento real de 10,90%.



O Índice de Vendas dos Supermercados (IVS) mede o Faturamento Real dos hipermercados e supermercados que representam 85% do setor supermercadista paulista.