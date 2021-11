Johnson & Johnson deve se dividir em duas empresas

O executivo-chefe da Johnson & Johnson (J&J;), Alex Gorksy, afirmou ao Wall Street Journal que a empresa planeja se dividir em duas, separando o grupo voltado a bens de consumo e o de medicamentos e equipamentos médicos. A empresa confirmou o fato em comunicado publicado no início desta sexta-feira, 12. Após a notícia, a ação subia 2,74% no pré-mercado em Nova York, às 10h08 (pelo horário de Brasília).



A J&J; separará seus negócios no setor de consumo em 18 a 24 meses, afirmou Gorksy, diante de mudanças entre seus clientes e mercados do restante do negócio nos últimos anos, inclusive durante a pandemia da covid-19. O executivo-chefe disse que a intenção é conduzir a separação sem gerar impostos a pagar, embora detalhes da operação tenham ainda de ser fechados. Fonte: Dow Jones Newswires.