Bolsonaro agradece deputados por aprovação da PEC e diz que texto não é calote

O presidente da República, Jair Bolsonaro, agradeceu publicamente os deputados federais pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios. "Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira" garantiu, durante o lançamento do programa "Brasil Fraterno - Comida no Prato", sobre o texto que prorroga o pagamento de dívidas da União já transitadas em julgado para abrir espaço fiscal e viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 em ano eleitoral.



A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara na última terça-feira e agora segue para o Senado, Casa que costuma oferecer mais resistência a projetos do governo.



Na quarta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, manifestou confiança de que os senadores também vão dar aval ao texto e sem modificá-lo.



Bolsonaro afirmou que todos os precatórios de até R$ 600 mil serão pagos pelo governo neste ano.



O presidente ainda revelou que vai conversar nos próximos dias com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, para fomentar a atividade pesqueira no lago de Itaipu.