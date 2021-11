BC publica na internet Relatório de Cidadania Financeira de 2021

O Banco Central publicou na manhã desta quinta-feira, 11, em sua página na internet, o Relatório de Cidadania Financeira de 2021. O documento, que é trienal e está em sua segunda edição, "se propõe a identificar os progressos, as lacunas e os principais desafios na promoção da cidadania financeira no País e contribuir para o avanço da Agenda BC#", segundo o órgão.



O BC também informou que a divulgação é uma de suas ações na 8ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), que acontece até o dia 14 de novembro.



A publicação está disponível na página de Cidadania Financeira do BC: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira