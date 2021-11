Biden reconhece inflação alta e diz que americanos estão 'agitados' por conta de preços

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os preços aos consumidores estão altos demais, como mostraram dados do governo hoje. "As pessoas continuam agitadas quanto à economia por conta do avanço de preços", afirmou durante discurso na cidade de Baltimore, em Maryland.



Segundo Biden, o pacote bipartidário de infraestrutura de cerca de US$ 1 trilhão, aprovado no Congresso, irá reduzir os preços para consumidores e negócios e levar as pessoas de volta ao mercado de trabalho. A Casa Branca informou que o presidente deve assinar a lei na próxima segunda-feira, 15.



"Pandemias e casos extremos de clima irão nos atingir. Precisamos estar prontos", disse o líder. Até o momento, neste ano, foram cerca de US$ 99 bilhões perdidos por conta de tempestades, informou Biden.



O presidente disse que os EUA costumavam ocupar o primeiro lugar em infraestrutura do mundo e, atualmente, estão na 13ª posição. É nesse cenário, com gargalos de oferta e maior demanda de produtos pela população, que se dá a aprovação do pacote trilionário de infraestrutura.