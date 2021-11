UE e EUA buscam projetos comuns de investimento, diz Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira que a União Europeia faz investimentos com base nos mesmos princípios que os Estados Unidos, e que ambos irão "trabalhar juntos para identificar os projetos mais promissores" ao redor do mundo onde iniciativas comuns de infraestrutura poderão ser apoiadas. A declaração foi feita após reunião com o presidente norte-americano, Joe Biden, em viagem da alemã a Washington.



Sobre a pandemia, Ursula von der Leyen afirmou que "apesar do avanço na vacinação, temos que ser muitos vigilantes para que não haja uma pandemia entre os não vacinados" nas duas regiões.



Além disso, disse ser necessário "manter em mente nosso objetivo de vacinar 70% da população global até o próximo ano, e que há muito esforço a se fazer". "Discutimos a importância de seguir com os Protocolos na Ilha da Irlanda" indicou, apontando que é a forma de manter paz e estabilidade na região que vem sofrendo com turbulências em razão de questões pós-Brexit.



Segundo ela, com a saída do Reino Unido da UE, a Irlanda do Norte agora possui acesso aos dois mercados, o que é uma situação positiva. "Concordamos que apoiamos a integralidade territorial da Ucrânia", afirmou ainda a dirigente.



Sobre Belarus, indicou que a recente crise, que envolve contornos especialmente com a Polônia, não é uma questão bilateral entre os dois países, mas um desafio para toda a UE. Segundo ela, o tema não é migratório, mas uma "tentativa de um regime de desestabilizar seus vizinhos".



De acordo com Ursula von der Leyen, ambos os líderes concordaram com a possibilidade de aplicar sanções contra Minsk.