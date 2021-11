Fundador da empresa de shoppings Ancar Ivanhoe morre aos 83 anos

O empresário carioca Sergio Carvalho, sócio-fundador da empresa de shoppings Ancar Ivanhoe, faleceu na manhã desta quarta-feira, 10, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos e veio a óbito em decorrência de complicações da covid-19. As informações foram divulgadas pela empresa.



A Ancar Ivanhoe é uma das maiores empresas do setor de shoppings, com 24 empreendimentos em seu portfólio (considerando aqueles em que é sócia e outros em que faz a administração). Entre eles estão o Shopping Eldorado, em São Paulo; o Iguatemi em Porto Alegre; e o Riosul, no Rio.



"A Ancar Ivanhoe perde um grande líder que serviu de exemplo e inspiração por seus valores, como respeito, humildade, generosidade e transparência. O país perde um entusiasta do empreendedorismo e da inovação, que defendia o papel social da iniciativa privada para a construção de um Brasil mais justo. Reforçamos o nosso muito obrigada pela inspiração durante esses 49 anos de empresa", afirmou a direção da empresa, em nota.



Ele deixa a esposa Lia, os três filhos (Marcos, Marcelo e Mariana) e netos. O enterro ficará restrito aos familiares e amigos.



"Doutor Sergio", como era conhecido no meio, iniciou a vida profissional na empresa da família - o Banco Andrade Arnaud, uma das maiores instituições de crédito do país na década de 1960. Nos idos de 1970, liderou a venda do banco ao lado do seu irmão, Raul Luiz.



Paralelamente, decidiu entrar no setor de shoppings, que ainda engatinhava na época. Em 1971, a família Carvalho se tornou acionista do Conjunto Nacional, o segundo shopping inaugurado no País, situado na Avenida Paulista. A entrada no negócio se deu pelo convite do empresário Donald Stewart, fundador da Ecisa, empresa de construção e administração de imóveis que anos mais tarde deu origem à BRMalls.



Em 1972, os irmãos Sergio e Raul Luiz criaram a Ancar Empreendimentos Comerciais. Com o passar dos anos, a empresa participou de projetos que se tornaram referência em suas regiões, tais como o Shopping Recife, o Shopping Iguatemi Porto Alegre, e o Shopping Nova América, no Rio.



Em 2006, a Ancar se associou à canadense Ivanhoé Cambridge, braço imobiliário da Caisse de Dépôt et Placement du Quebec, gestora de fundos institucionais do Canadá. Apesar do sócio estrangeiro, a Ancar nunca deixou de ser uma empresa familiar. O fundador deixou o dia-a-dia do negócio em 2003, e os filhos Marcos e Marcelo passaram a ocupar a copresidência do grupo, modelo que se mantém até hoje.



Doutor Sergio também foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e o primeiro presidente da instituição, cargo que ocupou por três vezes. Seu conhecimento no setor o levou ao conselho de notáveis do International Council of Shopping Centers (ICSC), sendo o primeiro latino-americano no colegiado.



O empresário também atuou na filantropia, com doações para a Casa São Luiz e Rede Cruzada, de apoio a crianças, e ajudou na construção de uma escola comunitária na comunidade da Rocinha.