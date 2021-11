Índice de difusão do IPCA sobe de 65% em setembro para 67% em outubro

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 65% em setembro para 67% em outubro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A última vez em que a difusão ficou abaixo de 50%, ou seja, com menos da metade dos itens investigados com aumento de preços, foi em maio de 2020, quando foi de 43%.



"Lembrando que em maio de 2020 a gente estava num contexto completamente diferente, com queda muito forte do petróleo", disse Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.



A difusão de itens alimentícios saiu de 64% em setembro para 57% em outubro, enquanto a difusão de itens não alimentícios passou de 66% para 75%.