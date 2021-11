Lira abre votação da PEC dos Precatórios em segundo turno

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) abriu há pouco nesta terça, 9, a votação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios no plenário da Casa.



A PEC dos precatórios foi aprovada em primeiro turno na semana passada. Faltavam os destaques, que foram votados nesta terça-feira, e agora, a votação em segundo turno. O texto segue, então, para o Senado.



A PEC adia o pagamento de dívidas judiciais e muda a correção do teto de gastos, o que, na prática, abrirá espaço de R$ 91,6 bilhões para gastos no ano que vem, em que o presidente Jair Bolsonaro deverá tentar a reeleição. O governo afirma que usará os recursos para o Auxilio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família, mas a proposta é criticada porque a folga também será usada para o pagamento de emendas parlamentares.