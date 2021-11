Café põe a mesa em Minas

Maior produtor, estado sedia feira internacional no Expominas (foto: Fernando Sciarra / Divulgação - 4/9/13)





O estado de Minas Gerais mantém o título de maior produtor nacional de café. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), foram colhidos 21,45 milhões de sacas neste ano, o equivalente a 46% da safra em todo o país. Além dos números, este protagonismo será apresentado durante a Semana Internacional do Café (SIC), que volta ao Expominas, em Belo Horizonte, entre 10 e 12 de no- vembro. O evento também terá uma intensa programação on-line simultaneamente.





O café é cultivado em 451 municípios do estado, em uma área de 1,3 milhão de hectares. De todo o montante produzido em Minas, o do tipo arábica responde por aproximadamente 99%. Além disso, o produto é exportado para mais de 80 países. Esse mercado ser reúne na semana que vem no Expominas, durante a Semana Internacional do Café.





“Os cafés de Minas Gerais se distinguem por diferentes sabores e aromas possíveis, principalmente por conta das variações de clima, altitude e sistemas de produção. Essas características permitem a conquista de diversos clientes nos mercados nacional e internacional”, explica a secretária da Seapa, Ana Maria Soares Valentini. Em 2020, a cafeicultura mineira foi atingida por uma grande seca, já neste ano sofreu com severas geadas e muitos produtores perderam grande parte de suas lavouras. Esses eventos, junto com números negativos nos dois últimos anos, trouxeram redução na produção em relação à safra anterior, quando foi registrado o recorde histórico de 34,65 milhões de sacas.





“Uma força-tarefa de apoio aos produtores foi criada, envolvendo os órgãos do sistema estadual de Agricultura. A Emater-MG elaborou laudos gratuitos para os pequenos produtores.” De acordo com Valentini, os laudos são importantes para que os produtores afetados possam ter acesso ao seguro agrícola, à renegociação de suas dívidas e aos recursos das linhas de financiamento ao amparo do Funcafé.





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte





Serviço

Semana Internacional do Café 2021 – Presencial e digital





De 10 a 12 de novembro

Acesse www.semanainternacionaldocafe.com.br