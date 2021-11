Volkswagen anuncia programa de investimento de R$ 7 bi até 2026 na América Latina

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que vai investir R$ 7 bilhões nos próximos cinco anos na América Latina, após encerrar, no começo deste ano, um ciclo de igual valor lançado em 2017 que resultou na renovação de sua linha com o lançamento de 20 modelos.



O programa prevê agora o lançamento de modelos compactos, dentro do segmento de entrada, a partir de 2023, sendo o primeiro dele o Polo Track, que será produzido na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, onde hoje são montados o Gol e o Voyage.



Também fazem parte do plano investimentos em novos modelos em negócios digitais, bem como nas pesquisas na área de biocombustíveis, a aposta da montadora na transição até os carros totalmente elétricos.



Durante o anúncio, o presidente da Volkswagen na América Latina, Pablo Di Si, não detalhou como os investimentos serão distribuídos entre as grandes operações na região: Brasil e Argentina.



Segundo ele, além de carros de passageiro, lançamentos de picapes serão contemplados no novo programa de investimentos. "Estamos abrindo um novo capítulo de investimentos", afirmou o executivo em apresentação do plano à imprensa.