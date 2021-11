Leilão marca largada do 5G no Brasil

As operadoras Claro, Vivo e TIM arremataram a faixa de 3,5GHz ( giga-hertz), a principal utilizada na oferta da tecnologia 5G no mundo e orçada em cerca de R$ 30 bilhões. A compra foi realizada ontem durante o primeiro dia do leilão do 5G, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A agência prevê que o arremate de todos os lotes oferecidos deva movimentar, até amanhã, quando termina o leilão, R$ 49,7 bilhões. Dividido em três lotes, este foi o segundo arremate do leilão. O prazo de direito de exploração, tanto desta quanto das demais faixas leiloadas, será de até 20 anos. Exclusiva para a tecnologia 5G, a faixa de 3,5GHz permite a transmissão de dados em altíssima velocidade e abrange, principalmente, o setor varejista e industrial nas áreas urbanas.





Segundo informações da Anatel, R$ 29 bilhões do total pago pela faixa 3,5GHz serão destinados ao cumprimento das obrigações previstas no edital de licitação do leilão, definidas pelo Ministério das Comunicações e validadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela agência. Entre essas contrapartidas está, por exemplo, a instalação de rede de fibra ótica em regiões do interior do país e a disponibilização do 5G em todas as capitais, até 31 de julho de 2022.





Além da principal faixa de frequência leiloada pelas três maiores operadoras do país, o edital do leilão prevê outras três: 700MHz (já arrematada pela operadora Claro), 2,3GHz e 26GHz. Essas faixas são vendidas em blocos nacionais e regionais e ofertadas pelas 15 operadoras participantes do processo de licitação. O leilão do 5G teve início na manhã de ontem e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de ministros.. O evento também é realizado em celebração aos 24 anos da Anatel.





Operadora nova





A Winity II Telecom, ligada ao Patria Investimentos — líder em gestão de ativos alternativos na América Latina, arrematou por R$ 1,427 bilhão o primeiro lote na faixa de 700MHz do leilão do 5G. A faixa oferece internet de altíssima velocidade em todo o território nacional e, com a sua aquisição pela Winity, o Brasil ganha mais uma operadora de telecomunicação.





O lance ocorreu antes de Claro, Vivo e TIM arrematarem lotes na faixa de 3,5GHz, que é a principal do leilão. Além da Winity, que pagou valor 805% superior ao lance mínimo previsto no edital (de R$ 157 milhões), o leilão da faixa de 700MHz teve lances de outras duas empresas, das 15 participantes do certame — NK 108, que ofereceu R$ 333 milhões pela faixa, e VDF, que ofereceu R$ 318 milhões.





Vale destacar que, com a venda da Oi Móvel em um processo de recuperação judicial da operadora, o Brasil passou a ter apenas três empresas autorizadas à prestação de serviços de telefonia móvel com abrangência nacional: Claro, TIM e Vivo. Com o arremate da faixa de 700MHz do 5G, a Winity se juntará em breve ao grupo. Para isso, a operadora terá que cumprir algumas obrigações previstas no edital, como levar internet a 31 mil quilômetros de rodovias federais e a localidades sem tecnologia 4G. A outorga de direito de uso da empresa para exploração do serviço é de 20 anos.





Rede privativa

Com a nova rede, o Brasil busca promover o crescimento econômico com maior eficiência para os diversos setores produtivos, e conexão para mais brasileiros, instituições de ensino e até rodovias. O processo licitatório inclui uma rede paralela para uso exclusivo do governo, na qual não será possível usar equipamentos da empresa chinesa Huawei.





A companhia foi excluída pelos termos do edital, em meio a uma disputa geopolítica por acusações de espionagem feitas, especialmente, pelos Estados Unidos.





As definições para a montagem da nova rede começaram pela manhã, com um martelo simbólico do presidente Jair Bolsonaro em evento em Brasília, onde destacou o avanço “histórico” na conectividade do país. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o país será o primeiro da América Latina a ter 5G. “Vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora vai virar um hub de inovação para que a gente possa receber empresas, investimentos (...) e exportar tecnologia”, estimou. Entre as 15 empresas que apresentaram propostas, cinco já oferecem serviços de telecomunicações no país. As outras 10 são empresas menores, especialmente de serviços de banda larga por fibra ótica.





Segundo Faria, a implementação do 5G poderia representar um crescimento de 10% só para o agro, um setor com potencial de impulsionar 2,5% do PIB na próxima década.





Essa rede permitirá conectar aparelhos entre si e na nuvem, com tempos de resposta imediatos, possibilitando, por exemplo, o desenvolvimento de cidades inteligentes, veículos autônomos ou cirurgias a distância. Embora a licitação tenha demorado meses e o país esteja atrasado em relação a outros da Europa e da Ásia, a chegada da nova tecnologia ao Distrito Federal e nas 26 capitais estaduais está prevista até 31 de julho de 2022. No restante das cidades, com populações maiores que 30.000 habitantes, o 5G chegará entre 2025 e 2028.