Corte de dinheiro para energia fóssil

Vinte países, incluindo Estados Unidos e Costa Rica, concordaram ontem, na COP-26 em parar de financiar com dinheiro público projetos de extração de energias fósseis fora de seus territórios até o fim de 2022, um anúncio recebido com cautela por organizações de defesa do meio ambiente. A iniciativa, estimulada pelo Reino Unido, país anfitrião da conferência sobre a mudança climática, foi anunciada na véspera de dois dias de mobilização nas ruas da cidade escocesa. “Investir em projetos relacionados com a extração contínua de energia fóssil implica crescentes riscos, sociais e econômicos”, afirma um comunicado conjunto.





O anúncio envolve países como Mali ou Ilhas Marshall, a princípio com poucas possibilidades de fazer este tipo de investimento bilionário no exterior, mas sim de receber tais recursos. Os Estados Unidos, que sob a presidência de Donald Trump se vangloriavam de ser independentes do ponto de vista energético, dão um passo agora para virar a página do petróleo, carvão e gás. O Canadá também assinou o texto. Mas estão ausentes grandes consumidores e investidores de combustíveis fósseis, como China, Japão ou Coreia do Sul. Os denominados projetos de energia de origem fóssil contínuos (petróleo, gás e carvão) são os que não incluem medidas para absorver as emissões de carbono que produzem.





Em outro anúncio em plena COP-26, mais de 40 países se comprometeram com uma “transição de carvão para energia limpa”. Entre as nações signatárias estão Reino Unido, Alemanha e França. Brasil, Estados Unidos e China não participam dos esforços. O Brasil quer que a criação do mercado de carbono mandatório global seja centralizada. Em visita ao Brasil, representante da UE, Josep Borrell, elogiou compromissos ambientais firmados pelo país.